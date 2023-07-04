ФСБ задержала гражданина России за госизмену

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России Наухацкого по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России Андрея Наухацкого по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Лефортовский суд Москвы уже поступило ходатайство о его аресте. В ближайшее время суд изберет фигуранту меру пресечения. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

По данным агентства, Наухацкий — индивидуальный предприниматель, занимающийся частной детективной деятельностью. Он был зарегистрирован в селе Межводное в Крыму.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам за госизмену 71-летнего профессора МФТИ Валерия Голубкина. Его обвинили в работе на Нидерланды.