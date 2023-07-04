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13:21, 4 июля 2023Интернет и СМИ

История со спасенным в Краматорске котом оказалась фейком

Фото с якобы спасенным в Краматорске котом было сделано в 2011 году в США

Фото: Reuters

В сети распространились сообщения о том, что некая девушка спасла в Краматорске своего кота. Пользователи активно растиражировали данную историю в соцсетях и мессенджерах, однако она оказалась фейком.

Один из подобных постов был размещен в понедельник, 3 июля, в «Одноклассниках». Аккаунт посвящен публикациям, дискредитирующим Российскую армию и критикующим спецоперацию на Украине. В сообщении, о котором идет речь, утверждается, что жительница Краматорска Донецкой народной республики якобы потеряла дом и нашла своего кота среди завалов. Текст сопровожден фотографией восторженной женщины с питомцем в руках на фоне разрушенного строения.

В действительности снимок был сделан в мае 2011 года в США после мощного торнадо, который обрушился на город Джоплин в штате Миссури и разрушил свыше восьми тысяч зданий. Как писали местные СМИ, американка Террла Круз в течение нескольких дней искала кошку среди развалин собственного дома — и спустя 16 суток после смерча внезапно услышала ее мяуканье. Девушка спасла питомицу и сразу же отправилась с ней в ветеринарную клинику: у животного выявили обезвоживание, никаких травм оно не получило.

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28 июня Минобороны докладывало, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в Краматорске. В ведомстве уточнили, что в результате удара были уничтожены два украинских генерала, 50 офицеров и 20 иностранных наемников и военных советников.

Сообщения о спасении кота из-под завалов в Краматорске получили распространение лишь в соцсетях и мессенджерах, некоторые сообщества впоследствии удаляли свои посты или же публиковали опровержение ранее изложенных сведений. СМИ данный инфоповод проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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