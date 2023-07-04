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18:06, 4 июля 2023Забота о себе

Врач оценил шансы режиссера «Экипажа» Митты на выздоровление после микроинсульта

Кардиолог Конев: у 90-летнего Александра Митты возможны осложнения после микроинсульта

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев оценил шансы российского режиссера Александра Митты, работавшего над такими фильмами, как «Таежный роман» и «Экипаж», на восстановление после микроинсульта. Его слова приводит «Пятый канал».

Конев заявил, что 90-летний кинодеятель, которого 3 июля экстренно госпитализировали с транзиторной ишемической атакой (микроинсультом), может полностью восстановиться. Врач подчеркнул, что в большинстве случаев человек спустя некоторое время полностью выздоравливает после подобных проблем с сердцем.

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В то же время, как отметил кардиолог, Митта — человек преклонного возраста, который недавно перенес ковид и находится не в лучшем физическом и эмоциональном состоянии. Из-за совокупности этих факторов у него могут развиться серьезные осложнения. В любом случае спрогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас проблематично, добавил Конев.

Хорошо, что его госпитализировали, потому что все-таки он находится под наблюдением врачей, ему проводится определенная медикаментозная терапия, идет профилактика осложнений. Так что будем надеяться на хороший исход. Окончательно этот вопрос решится через сутки-двое, трое. Шансы, скажем так, велики на благоприятный исход

Юрий Коев кардиолог, доктор медицинских наук

Ранее сын Александра Митты Евгений поделился подробностями состояния режиссера. Родственник кинодеятеля заявил, что здоровье подводит 90-летнего Митту, однако сейчас его состояние не оценивается как критическое.

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    Наталья Обрядина
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