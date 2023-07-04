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16:21, 4 июля 2023Среда обитания

По Херсонскому мосту откроют движение для объезда Крымского моста

Минтранс: планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минтранс России планирует открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, на котором образовалась пробка. Об этом сообщил глава министерства Виталий Савельев, передает ТАСС.

На Керченскую переправу дополнительно будет поставлен еще один паром. На данный момент всего задействовано шесть паромов. Отмечается, что в объезд Крымского моста смогут проезжать до тысячи автомобилей в день.

Ранее президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы с пробками на Крымском мосту. 4 июня в 14:00 по московскому времени проезда через мост ожидали 100 транспортных средств. Время ожидания составило полчаса.

1 июля стало известно, что перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка, протяженность которой составила пять километров. В Минтрансе заявили, что затор на российской дороге образовался из-за проведения досмотра транспортных средств при въезде на мост. Из-за пробки время ожидания проверки составило более двух часов, затем увеличилось до пяти часов.

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    Александра Качан
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