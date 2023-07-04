Стало известно о многочисленных переломах у избитой в Чечне журналистки

Избитые в Чечне журналистка Милашина и адвокат Немов получили многочисленные переломы

Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цогоев рассказал о травмах, которые получили бывшая журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов после избиения в Чечне. Его слова передает ТАСС.

«Пообщался с Милашиной и Немовым. Милашиной делают обследование, ей делают МРТ сейчас, у нее переломы многочисленные. У Немова ножевое ранение, переломы также многочисленные», — раскрыл подробности Цогоев. По его словам, пострадавших планируют доставить из Беслана бортом МЧС в Москву.

О нападении на Милашину и Немова стало известно во вторник, 4 июля. Их автомобиль атаковали неизвестные по дороге из аэропорта в Грозном. Журналистку и активиста били ногами по телу и лицу.

Отмечалось, что Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.