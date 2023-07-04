Путин связал финансовые кризисы с началом новых конфликтов

Путин: накопление долгов развитыми странами может привести к новому глобальному кризису

Накопление долгов развитыми странами может привести к новому глобальному кризису и повышает конфликтный потенциал в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его цитирует ТАСС.

По его словам, из-за бесконтрольного накопления долгов происходит деградация системы международной безопасности. Кроме этого, увеличивается расслоение в обществе и растет количество бедняков по всему миру.

«Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала. Россия ощущает все это непосредственно на себе», — сказал президент России.

4 июля в виртуальном формате проходит саммит стран ШОС под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди. Кроме России в нем участвуют лидеры Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее Путин пригласил своих коллег по ШОС на фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года.