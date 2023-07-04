Путин пригласил коллег по ШОС на фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил своих коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем рады видеть делегации из стран ШОС на этом всемирном празднике молодости и дружбы», — сказал Путин на саммите ШОС, проходящем по видеосвязи.

По словам президента, в фестивале примут участие «свыше 20 тысяч представителей из более чем 180 стран мира», а само мероприятие направлено на установлению дружеского и свободного от «от барьеров и предрассудков» общения между молодежью со всего мира.

Ранее Путин заявил, что Москва поддерживает скорейшее завершение вступления Белоруссии в ШОС. По словам президента, Россия убеждена, что членство Белоруссии, являющейся стратегическим партнером и ближайшим союзником Москвы, позитивно скажется на деятельности организации.