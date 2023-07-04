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15:05, 4 июля 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики нового флагмана Xiaomi

Инсайдер: Xiaomi 14 получит новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3 и выйдет в ноябре

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Компания Xiaomi запланировала выпуск нового флагманского смартфона на конец осени. Об этом в своем блоге на Weibo сообщает известный инсайдер Digital Chat Station.

По информации специалиста, китайская корпорация представит новые флагманские устройства в ноябре. Отличительной особенностью девайсов Xiaomi 14 и 14 Pro окажется наличие топового процессора Snapdragon 8 Gen 3. Автор заявил, что Qualcomm представит чип в октябре — таким образом, Xiaomi окажется одной из первых, кто будет использовать процессор нового поколения в своих гаджетах.

Специалист отметил, что Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь новую архитектуру ядер. Согласно раскрытым характеристикам, процессор получит основное ядро Cortex-X4, пять ядер Cortex-A720 и два ядра Cortex-A520. Чип будет оснащен графическим ускорителем Adreno 750.

Также Digital Chat Station отметил, что Xiaomi 14 получит новый аккумулятор емкостью 4860 миллиампер-часов с быстрой зарядкой мощностью 90 ватт и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 ватт. Xiaomi 14 Pro выйдет с батареей на 5000 миллиампер-часов — аппарат будет поддерживать быструю проводную зарядку на 120 ватт и беспроводную зарядку на 50 ватт.

Актуальный флагман Xiaomi 13 был представлен в декабре 2022 года. Аппарат получил 6,36-дюймовый OLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройную камеру с разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей.

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    Андрей Ставицкий
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