Девушка пожаловалась на аллергическую реакцию из-за бойфренда

New York Post: девушка из США рассказала, что страдает от аллергии на бойфренда

Девушка из Массачусетса, США, утверждает, что испытывает серьезную аллергическую реакцию на своего бойфренда. Об этом рассказывает New York Post.

По словам 22-летней Вирджинии Нолт, она впервые заметила сыпь и покраснения на коже в декабре 2022 года, когда у нее появился новый бойфренд. Сначала девушка не связывала аллергию с молодым человеком, поскольку в прошлом страдала от экземы и других кожных заболеваний с похожими симптомами.

Лишь в апреле Нолт стала подозревать, в чем заключается истинная причина ее проблем. «Мы заметили, что после того, как я провела несколько дней в его квартире, у меня появлялась очень сильная сыпь. Еще несколько дней после этого я чувствовала себя довольно ужасно», — пожаловалась американка. Она добавила, что к середине недели зуд и сыпь стали проходить, но вновь обострились после очередных выходных с бойфрендом.

Девушка пришла к выводу, что аллергию вызывает что-то в квартире возлюбленного. Обеспокоенный бойфренд заменил все чистящие средства в доме, одеколон и другие предметы, способные вызвать реакцию, но это не помогло. Однажды Нолт стало настолько плохо, что пришлось ехать в больницу за неотложной помощью.

Пользователи в социальных сетях, где она рассказала свою историю, предположили, что бойфренд изменяет ей и именно это вызывает неприятные симптомы. Однако девушка не верит в подобные догадки и намерена разбираться в своем состоянии вместе с врачами. Нолт сдала дополнительные тесты, которые, как она надеется, покажут, что именно вызывает у нее аллергию.

Ранее сообщалось, что у жительницы США обнаружили аллергию на сперму мужа. После серии тестов медикам удалось установить, что аллергическую реакцию вызывали орехи, которые он ел.