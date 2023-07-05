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04:35, 5 июля 2023Интернет и СМИ

Австралийская журналистка осудила поступок Байдена

Журналистка Sky News осудила игнорирование Байденом собственной внучки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Mart Makela / Reuters

Журналистка Sky News Australia Рита Панахи прокомментировала поведение президента США Джо Байдена по отношению к собственно внучке. Запись эфира опубликована на Youtube-канале.

Ранее сообщалось, что помощников Байдена призвали говорить публично только о шести его внуках без учета четырехлетней внебрачной дочки сына президента — Хантера.

«Я считаю, что это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование», — осудила австралийская телеведущая.

По ее мнению, обсуждение внуков американского лидера не является запретной темой, учитывая, что Байден сам неоднократно рассказывал о них.

3 июля в сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера, на которых он принимает наркотики за рулем машины. Уточняется, что ноутбук Байдена-младшего попал в ФБР еще в 2019 году.

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    Юлия Мискевич
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