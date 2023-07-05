Найдено неожиданное сходство между современной Германией и СССР

Блогер нашел сходство между дачами в современной Германии и СССР

Загородные участки в современной Германии сравнили с дачами в СССР. Неожиданное сходство обнаружил российский блогер, опубликовавший соответствующий материал в своем блоге TravelManiac.

По словам автора, дачи в Германии — это наделы земли размером от трех до шести соток. Немцы используют участки для отдыха и хозяйства, при этом капитальные строения на такой земле возводить запрещено.

«Похожие условия были и в Советском Союзе, когда нельзя было строить на дачных участках полноценное жилье. Как говорил мой дедушка, "не толще, чем в полкирпича, чтобы нельзя было постоянно жить в доме из-за зимы"», — отметил блогер. Он добавил, что зачастую к немецким летним домам не подводят коммуникации. Собственники получают электричество с помощью солнечных батарей, а воду — из колодцев.

Ранее сообщалось, что россияне бросились продавать свои дачи в Финляндии. Решение многих граждан России избавится от загородной собственности в европейской стране связано с намерением властей ужесточить ограничения на въезд для владельцев недвижимости.