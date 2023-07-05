Россиянку осудили на 17 лет за стрельбу в детсаду и убийство отца

Суд приговорил жительницу Красноярска к 17 годам за стрельбу в детсаду и убийство отца

Красноярский краевой суд приговорил местную жительницу Полину Дворкину к 17 годам колонии общего режима за убийство отца и нападение на группу в детском саду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Дворкину признали виновной по статье 105 («Убийство») и части 3 статьи 30 и пунктам «а», «в», «е», «л» части 2 статьи 105 («покушении на убийство малолетних воспитанников детского сада по мотивам ненависти и вражды по признакам пола») УК РФ. По данным следствия, фигурантка с 2014 года увлекалась феминизмом и имела расстройство психики, на фоне чего у нее появилась ненависть к мужчинам.

28 марта 2022 года дома 19-летняя дважды Дворкина ударила гантелью своего отца и выстрелила в него из ружья. Мужчина скончался на месте. После этого девушка проникла с оружием в детский сад. Во время допроса она заявила, что «намеревалась совершить убийство детей мужского пола». Внутри здания воспитателям удалось ее обезоружить. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей — матери Дворкиной — и обязал осужденную выплатить ей миллион рублей в качестве морального вреда.