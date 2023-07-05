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16:28, 5 июля 2023Бывший СССР

В Грузии подтвердили отъезд своего посла с Украины

МИД Грузии подтвердил, что посол страны покинет Украину по рекомендации Киева

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинет страну по рекомендации Киева в ближайшее время. Об этом сообщил МИД республики, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну в течение 48 часов. Причиной стало появление на суде экс-президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили в истощенном состоянии. Зеленский заступился за бывшего грузинского лидера и призвал партнеров Украины поступить так же.

«Посол вернется в Грузию в ближайший период. Также очень важно, на основании чего было принято это непонятное решение. Считаю, что в отношении бывшего президента все очевидно — все вопросы о том, насколько ответственно относится государство к правам всех заключенных, в том числе господина Саакашвили», — заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.

3 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Грузии должны «прекратить издевательство» над Саакашвили и передать его Киеву.

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    Алевтина Запольская
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