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21:12, 5 июля 2023Из жизни

В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

На Reddit посоветовали нырнуть в бассейн для избавления от похмелья

Фото: Lutz Wallroth / Globallookpress.com

Пользователи Reddit назвали способы, которые они считают лучшими для избавления от похмелья. Ими они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи сети посоветовали нырнуть в бассейн или реку, чтобы избавиться от похмельного синдрома.

Я обнаружил, что прыгнуть в большой водоем помогает лучше, чем почти что угодно

SvenBubblemanпользователь Reddit

В позднем подростковом возрасте и на третьем десятке я умолял друзей в похмельные дни поехать в бассейн или на реку. Ощущения невероятные

EZkgпользователь Reddit

Некоторые советуют прибегнуть к употреблению определенной пищи.

Вода. И «Разрушители мифов» обнаружили, что калий из чизбургера и картошки фри работает лучше всего

IREroverпользователь Reddit

Вьетнамский фо — мой способ

FriendlyConnection18пользователь Reddit
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Другие отмечают, что с возрастом перестают работать любые лекарства.

Просто вам должно быть меньше 40

TurdFurg28пользователь Reddit

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. По его словам, представление, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно.

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    Александра Лисица
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