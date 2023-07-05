В сети назвали лучшие способы избавиться от похмелья

На Reddit посоветовали нырнуть в бассейн для избавления от похмелья

Пользователи Reddit назвали способы, которые они считают лучшими для избавления от похмелья. Ими они поделились в разделе AskReddit.

Многие пользователи сети посоветовали нырнуть в бассейн или реку, чтобы избавиться от похмельного синдрома.

Я обнаружил, что прыгнуть в большой водоем помогает лучше, чем почти что угодно SvenBubbleman пользователь Reddit

В позднем подростковом возрасте и на третьем десятке я умолял друзей в похмельные дни поехать в бассейн или на реку. Ощущения невероятные EZkg пользователь Reddit

Некоторые советуют прибегнуть к употреблению определенной пищи.

Вода. И «Разрушители мифов» обнаружили, что калий из чизбургера и картошки фри работает лучше всего IRErover пользователь Reddit

Вьетнамский фо — мой способ FriendlyConnection18 пользователь Reddit

Другие отмечают, что с возрастом перестают работать любые лекарства.

Просто вам должно быть меньше 40 TurdFurg28 пользователь Reddit

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук, директор МНПЦ наркологии Депздрава Москвы Антон Масякин назвал неочевидный признак алкоголизма. По его словам, представление, что привычка выпивать каждые выходные не является алкоголизмом, ошибочно.