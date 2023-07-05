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13:07, 5 июля 2023Экономика

В России признали зависимость от иностранных лекарств

Голикова: в России сохраняется зависимость от поставок иностранных препаратов

Фото: James Yarema / Unsplash

В России сохраняется зависимость от поставок некоторых иностранных препаратов. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

На сегодняшний день 20 процентов лекарств, входящих в перечень жизненно важных, производятся на территории России из иностранных субстанций. Чтобы добиться локализации препаратов, в 2022 году была принята дорожная карта, в рамках которой отечественные производители зарегистрировали 18 новых медикаментов для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекцией и снижения сердечно-сосудистой смертности, добавила Голикова.

Всего в дорожной карте числится 189 наименований. Однако уже сейчас российские фармкомпании стали оказывать большее влияние на отрасль. На текущий момент на отечественном рынке представлены 471 российский и 431 иностранный производитель медикаментов, заявила вице-премьер.

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Ранее Голикова заявляла, что в России производятся 62 процента всех потребляемых в стране фармацевтических препаратов. По ее словам, к 2030 году производство лекарств в стране должно вырасти в два раза. Чтобы добиться этого, в правительстве готовы предоставлять поддержку полностью локализованным препаратам и компаниям, которые выпускают оригинальные лекарственные средства.

В рамках принятой правительством стратегии развития фармацевтической промышленности, власти намерены поддержать производителей и экспортеров. Для этого для фармкомпаний обещают устранить административные барьеры и ускорить процессы внедрения новых технологических решений.

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