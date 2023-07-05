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15:56, 5 июля 2023Забота о себе

Психолог подсказала подходящую для засыпания музыку

Психолог Булгакова: заснуть помогает музыка Чайковского или Жана-Мишеля Жарра

Фото: Claudia Mañas / Unsplash

Классическая и «космическая» музыка, а также «звуки природы» помогают заснуть, рассказала доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Подходящую для засыпания музыку она подсказала в беседе с News.ru.

Она порекомендовала за час до отхода ко сну отложить гаджеты, выключить ноутбук и занавесить окна, поскольку летом светает рано. Музыку психолог посоветовала выбирать медленную, медитативную, без ударных партий, грубых, визжащих гитарных рифов, гроулинга, криков или читки рэпа. «Расслабиться поможет или "вечная" классика: "Лунная соната" Бетховена, "Лунный свет" Дебюсси, "Маленькая ночная серенада" Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, "космические" композиции Жана-Мишеля Жарра или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — перечислила Булгакова.

Психолог отметила, что музыка не должна вызывать сильных эмоций, чтобы не помешать фазам сна. Кроме того, Булгакова попросила не пользоваться наушниками, потому что такие «проникающие в мозг» звуки не способствуют засыпанию. «Хотите еще больше пользы — практикуйте медитации, медленно подышите, расслабьтесь под музыку или в тишине. Тогда наутро будете бодрым, здоровым, наполненным энергией», — заключила Булгакова.

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    Александра Лисица
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