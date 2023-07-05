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17:48, 5 июля 2023Среда обитания

Всемирный фонд природы включили в перечень нежелательных организаций в России

Минюст России включил Всемирный фонд природы в перечень нежелательных организаций в стране

Фото: Sunguk Kim / Unsplash

Швейцарскую неправительственную организацию Всемирный фонд природы (World Wide Fund for Nature, WWF), которая признана иноагентом в России, включили в перечень нежелательных организаций на территории страны. Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 20 июня 2023 года», — уточнили в ведомстве.

Также 5 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность другой иностранной организации — американской The Altai Project («Алтай проект»). Причиной такого решения в ведомстве назвали саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2» и разработки Кара-Кульского месторождения, которое экологи аргументировали негативными последствиями для природы в регионе.

Ранее сообщалось, что бывшее российское отделение Всемирного фонда природы разорвало отношения с швейцарской организацией — в том числе отказалось от логотипа с пандой и использования аббревиатуры WWF. Это произошло после того, как деятельность иностранной WWF признали нежелательной в РФ.

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    Нина Ташевская
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