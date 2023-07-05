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11:03, 5 июля 2023Спорт

Чемпионку мира по биатлону заподозрили в финансовом мошенничестве

Чемпионку мира по биатлону Жулию Симон заподозрили в мошенничестве с банковскими картами

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Чемпионку мира по биатлону француженку Жулию Симон заподозрили в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает RMC Sport.

Как передает источник, против Симон подали жалобы один из сотрудников сборной Франции и ее партнерша по национальной команде олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Спортсменку заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения онлайн-покупок.

Предположительно, спортсменка совершила покупки во время посещения лыжероллерного фестиваля Blink в Норвегии летом 2022 года. Сумма составила более тысячи евро. При этом биатлонистка отрицает все обвинения.

26-летняя Симон — обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона-2022/2023. Она является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете, а также двукратной чемпионкой мира.

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