Чемпионку мира по биатлону заподозрили в финансовом мошенничестве

Чемпионку мира по биатлону Жулию Симон заподозрили в мошенничестве с банковскими картами

Чемпионку мира по биатлону француженку Жулию Симон заподозрили в финансовом мошенничестве. Об этом сообщает RMC Sport.

Как передает источник, против Симон подали жалобы один из сотрудников сборной Франции и ее партнерша по национальной команде олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Спортсменку заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения онлайн-покупок.

Предположительно, спортсменка совершила покупки во время посещения лыжероллерного фестиваля Blink в Норвегии летом 2022 года. Сумма составила более тысячи евро. При этом биатлонистка отрицает все обвинения.

26-летняя Симон — обладательница «Большого хрустального глобуса» сезона-2022/2023. Она является серебряным призером Олимпийских игр-2022 в смешанной эстафете, а также двукратной чемпионкой мира.