В Пакистане пройдут национальные протесты из-за сожжения Корана в Швеции

Премьер Пакистана Шариф объявил об акциях протеста 7 июля из-за сожжения Корана в Швеции

Общенациональные акции протеста из-за сожжения Корана в Швеции пройдут в Пакистане 7 июля, сообщил премьер-министр страны Шахбаз Шариф. Его слова приводит Geo.

«Говоря в один голос, вся нация даст сигнал злым умыслам», — заявил он, отметив, что также решил созвать совместное заседание парламента, чтобы разработать национальные стратегии по инциденту в Швеции.

По его словам, чувства нации должны выразиться через парламентский форум. Парламент единогласно примет резолюцию против осквернения священной книги, убежден Шариф.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал прошедшую в Швеции акцию подлым нападением.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран, беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.