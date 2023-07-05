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20:23, 5 июля 2023Мир

Пентагон ужесточит контроль за секретными данными после утечки

Reuters: Пентагон ужесточит контроль за секретными данными после утечки

Фото: Erin Scott / Reuters

Пентагон объявил о планах ужесточить контроль за секретными данными после одной из самых масштабных утечек, произошедшей в апреле. Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне провели расследование, за время которого были выработаны меры для дальнейшего предотвращения подобных инцидентов. В ведомстве, как отмечается, появятся люди, которые будут непосредственно следить за безопасностью секретных данных. Помимо этого, Пентагон создаст новое управление по угрозам и определенные системы, которые будут выявлять посторонние гаджеты в «совершенно секретных рабочих зонах».

В апреле также стало известно, что Пентагон сократил число лиц, которые имеют доступ к секретной информации. Незадолго до инцидента разведданными располагали порядка 1000 человек. Пентагон также сформировал специальную команду специалистов, которая начала заниматься расследованием инцидента.

Утечка разведданных в Пентагоне произошла 7 апреля. Точное число засекреченных данных, попавших в сеть в начале апреля, неизвестно. Associated Press сообщало, что, по некоторым подсчетам, речь может идти о нескольких сотнях файлов. В основной массе это слайды с секретных брифингов, включая карты с позициями Украины. Некоторые данные были маркированы как «секретные» и «совершенно секретные».

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    Варвара Кошечкина
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