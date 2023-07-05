На Украине посетовали на пустые разговоры с Западом

Советник главы офиса Зеленского Подоляк посетовал на пустые разговоры с Западом

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк посетовал на задержки в поставках вооружений от западных партнеров Киева. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Подоляк сравнил конфликт в республике с «золотым лотерейным билетом» и упрекнул Запад в отказе использовать такую возможность для ослабления боевого потенциала России. «Все, что вам нужно сделать, это принять решение о материально-техническом обеспечении и протянуть логистическую руку: перебросить необходимое вооружение, запустить мощности своего военно-промышленного комплекса, при этом обновить собственные склады. А вы... колеблетесь», — заявил он.