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19:42, 5 июля 2023Мир

Постпред России обвинил генсека ООН в отсутствии мужества

Небензя: генсек ООН не нашел в себе мужества признать преступления ВСУ в отношении детей
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления военных из Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении детей в ходе украинского конфликта. В этом генсека обвинил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ходе специального заседания Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что генеральный секретарь принял политическое решение. Нельзя не признать — для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество. Сложно противодействовать откровенному давлению Запада. Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», — заявил постпред.

Ранее ООН, согласно докладу специального представителя генсека всемирной организации по вопросу детей и вооруженных конфликтов, признала армию России нарушителем прав детей. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военнослужащие рисковали для спасения детей из-под обстрелов ВСУ.

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    Виктория Кондратьева
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