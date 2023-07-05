Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:53, 5 июля 2023Мир

В Британии обратились к НАТО насчет членства Украины в альянсе

Times: у НАТО остался всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб

Фото: Thomas Trutsche l/ PHOTOTHEK / Global Look Press

У НАТО есть всего один год для того, чтобы принять Украину в свой клуб перед возможной победой на выборах президента Дональда Трампа. Об этом заявил обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес.

«На это у нее [НАТО] есть максимум год. Не только потому, что НАТО планирует отпраздновать свое 75-летие в 2024 году с должной пышностью, но и потому, что вашингтонский саммит в следующем году может стать последним "ура" Джо Байдена», — отметил журналист.

Как считает журналист, в случае избрания Дональда Трампа лидером США Киев больше не сможет рассчитывать на большие объемы военной и финансовой помощи.

Бойес также призвал приступить к ускоренному вступлению страны в альянс и начать поиск временного способа предоставлений ей гарантий.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказал, что лидер страны не поедет на саммит, если Киев не получит приглашение к членству. Жовква добавил, что Зеленскому нет причин ехать в Вильнюс, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить страну в НАТО сейчас, поскольку это послужило бы вдохновением для солдат.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по Макеевке. Среди раненых есть два ребенка

    В Британии обратились к НАТО насчет членства Украины в альянсе

    Посол России назвал последствия антироссийских санкций для Румынии

    Все малые ракетные корабли ВМФ России получат «Панцири»

    Давняя история о необычном излечении от душевной болезни удивила пользователей

    В России захотели ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании

    Россиянин посетил Германию и нашел одно неожиданное сходство с Советским Союзом

    Диетолог рассказала об опасности колбасы в окрошке

    Туры в две популярные у россиян страны подорожали за год вдвое

    В Екатеринбурге загорелась крыша жилого дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости