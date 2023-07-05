Путин заявил о росте числа расселенных из непригодного жилья людей

Путин заявил о росте числа людей, расселенных из непригодного для проживания жилья

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, в стране увеличилось. Его слова приводит РИА Новости.

«Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось», — заявил российский лидер.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в России во второй половине 2023 года предложили увеличить на 5 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой.

В мае аналитики рассказали, что россиянам не стоит ждать снижения цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках.