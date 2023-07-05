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01:17, 5 июля 2023Россия

Путин заявил о росте числа расселенных из непригодного жилья людей

Путин заявил о росте числа людей, расселенных из непригодного для проживания жилья
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что число людей, расселенных из непригодного жилья, в стране увеличилось. Его слова приводит РИА Новости.

«Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось», — заявил российский лидер.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в России во второй половине 2023 года предложили увеличить на 5 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой.

В мае аналитики рассказали, что россиянам не стоит ждать снижения цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках.

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    Юлия Мискевич
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