Россиянам перечислили способы защитить дачу от воров

«ВсеИнструменты.ру»: системы сигнализации и видеонаблюдения могут защитить дачу от воров

Чтобы защитить дачный участок от воров, можно оборудовать дом системами сигнализации и видеонаблюдения. Способы защиты недвижимости от преступников беседе с «Лентой.ру» россиянам перечислила эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова.

Эксперт уточнила, что сигнализация и видеонаблюдение позволяют предупредить возможность взлома и контролировать происходящее на даче. При установке камеры нужно в том числе учитывать разрешение, угол обзора и тип подключения. Что касается сигнализации, то стоит понять, какая она должна быть — проводная или беспроводная.

По словам эксперта, также существуют альтернативные способы обезопасить участок. На окнах можно установить решетки или шпингалеты, а также выбрать качественную дверь с навесным замком. Помочь дачникам сохранить вещи может высокий прочный забор. «Не стоит хранить на дачном участке ценные вещи, документы или дорогую технику. Дачный инвентарь и садовую технику лучше хранить в хозяйственном помещении, гараже или пристройке и закрывать на ключ на период отпуска или зиму», — предупредила Суркова.

Ранее россияне рассказали, что для охраны и защиты своей дачи от преступников россияне предпочитают устанавливать систему видеонаблюдения и сигнализацию. Некоторые владельцы участков повесили объявление о том, что на участке находится злая собака.