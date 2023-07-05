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08:19, 5 июля 2023Экономика

Россияне стали чаще ввозить в страну подержанные иномарки

«Ведомости»: в 2023 году россияне привезли через Дальний Восток вдвое больше б/у иномарок

Фото: Unsplash

В первом полугодии 2023-го россияне провезли через таможню Дальнего Востока более 130 тысяч подержанных иномарок из Японии и Кореи. Это почти вдвое больше показателей прошлого года, со ссылкой на представителя таможни сообщает газета «Ведомости». Рекорд установили в июне — за месяц было растаможено 28 тысяч машин по сравнению с 15 тысячами годом ранее.

По словам источника на таможне, рост спроса на ввезенные из-за рубежа бывшие в употреблении автомобили связан с санкциями против России, уходом международных брендов и дефицитом новых машин в стране. Динамика, сложившаяся в 2022 году, сохраняется до сегодняшнего дня.

Как заявили в транспортной компании Fesco, работающей на территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТТ), количество новых машин в объеме ввозимого в Россию транспорта значительно сократилось. Вместо них в страну чаще везут подержанные автомобили из Японии.

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По данным агентства «Автостат», в январе–мае 2023 года на территорию России ввезли 171,5 тысячи новых легковых автомобилей и 178,5 тысячи машин с пробегом. Половину ввозимых в страну в мае подержанных машин составляли иномарки из Японии.

Спрос на бывшие в употреблении автомобили растет, так как параллельный импорт не может полностью удовлетворить спрос на иномарки, отметил представитель автомобильного портала «Дром». Поэтому россияне покупают так называемые «почти новые» машины из Кореи и Японии, у которых не было пробега по стране. Их поставки не ограничивают санкции, так как многие ввозимые автомобили дешевле 6 миллионов иен (3,66 миллиона рублей).

Директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобов призвал россиян готовиться к подорожанию новых автомобилей на 15-20 процентов. Он объяснил это снижением курса рубля: по словам эксперта, у дилеров заканчиваются иномарки, а следующие отгрузки будут совершать по новому курсу российской валюты, который находится на минимуме.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что резкого скачка цен на машины не будет. По мнению экспертов, стоимость будет расти постепенно, при этом подорожание затронет не только новые автомобили, но и транспорт с пробегом.

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    Вячеслав Агапов
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