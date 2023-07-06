Toyota создала рекордную батарею для электрокаров

FT: Toyota создала аккумулятор для электрокаров с запасом хода 1200 километров

Японская компания Toyota отчиталась о создании рекордной батареи для электромобилей. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Представители корпорации рассказали, что им удалось добиться прорыва в разработке аккумуляторов для электромобилей. По словам инженеров фирмы, новая технология позволит им произвести твердотельную батарею, которая имеет запас хода 1200 километров.

Также в Toyota рассказали, что аккумулятор будет отличаться рекордной скоростью зарядки. Батарея сможет заряжаться на 100 процентов за 10 минут или меньше — при достижении определенных условий. В корпорации сообщили, что надеются запустить производство новых аккумуляторов для электрокаров к 2027 году.

По словам опрошенных экспертов, твердотельные батареи в теории могут заряжаться быстрее и предоставить увеличенный запас хода. Также такие аккумуляторы более безопасны в эксплуатации, однако их производство сложнее и стоит заметно дороже, чем создание классических батарей.

«Если это настоящий прорыв, он может изменить правила игры, стать "святым Граалем" автомобилей с аккумулятором», — прокомментировал сообщение Toyota профессор экономики Бирмингемского университета Дэвид Бэйли.

В апреле представители Toyota заявили о желании в два раза снизить стоимость аккумуляторов для электрокаров. Выпуск соответствующих батарей запланировали на 2027 год.