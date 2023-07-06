Секретную службу США допросят о найденном в Белом доме кокаине

В США намерены допросить Секретную службу о найденном в Белом доме кокаине

Секретную службу США намерены допросить из-за найденного в Белом доме кокаина. Об этом рассказала член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, пишет РИА Новости.

По ее словам, эксперты также проверят перечень препаратов, которые принимает президент страны Джо Байден. «Мы, республиканцы из надзорного комитета, собираемся спросить Секретную службу об обнаруженном в Белом доме кокаине», — уточнила она.

Ранее The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета и в результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подчеркнул, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.

В США усомнились в возможности установить личность пронесшего наркотик.