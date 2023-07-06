Шансы Пригожина пересечь границу с измененной внешностью оценили

Ветеран спецслужб Попов: у Пригожина были шансы выехать из России с измененной внешностью

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин мог выехать из страны с измененной внешностью благодаря своим связям. Так шансы руководителя военной группировки нелегально пересечь границу России в беседе с «Лентой.ру» оценил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

«Технически шансы были. По роду своей деятельности ЧВК "Вагнер" занимался выполнением специальных задач, мероприятий за рубежом. Это подразделение, которое возглавлял Пригожин, располагало контролируемыми каналами въезда и выезда. Исходя из специфики задач предполагалась возможность переправки через границу лиц, чьи пересечения не должны были попадать в публичное поле. Технически для Пригожина переместиться в какую-либо страну не представляло какой-либо сложности», — считает ветеран спецслужб.

При обыске в доме Евгения Пригожина правоохранители нашли поддельные паспорта, золотые слитки, парики и арсенал оружия. Помимо этого, в сети были опубликованы его снимки с разными вариантами причесок и бороды. Также стало известно, что в доме ЧВК «Вагнер» была вертолетная площадка, бассейн, сауна и тренажерный зал.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что руководитель военной компании находится в Санкт-Петербурге и, возможно, уже поехал в Москву.

Несколькими днями ранее Пригожин получил обратно 10 миллиардов рублей, которые наши у него при обыске.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом Министерством обороны и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось сутки, и вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко руководитель военной компании развернул колонны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.