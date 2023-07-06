Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 7 июля 2023Мир

Франция опровергла использование протестующими оружия с Украины

МИД Франции назвал необоснованными слова об использовании на протестах оружия с Украины

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Заявления об использовании французскими протестующими оружия, переданного Украине, являются необоснованными. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Анн-Клер Лежандр, передает РИА Новости.

Так она прокомментировала высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой. Российский дипломат отметила, что отправленное западными странами оружие на Украину потом «бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьет по их собственному народу».

«Я не имею привычки комментировать необоснованные заявления госпожи Захаровой. В данном случае, как вы знаете, мы поставляем оружие Украине в поддержку ее действий по законной обороне», — подчеркнула Лежандр. Она также пообещала, что Париж вместе с союзниками продолжит оказывать военную поддержку Киеву для усиления возможности противовоздушной обороны.

Ранее Захарова заявила, что французские демонстранты использовали поставленное на Украину оружие. По ее словам, они применяли его против полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

    Телезвезда показала результат похудения на 18 килограммов снимком в купальнике

    Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером сборной

    В Турции мужчина камнем снес многоэтажный дом

    В Совфеде порассуждали о возможных причинах изменения политики Европы

    Салливан оценил шансы на мир между Россией и Украиной

    Российского адвоката облили зеленкой и повредили сетчатку глаз

    Спрос на ремонт смартфонов в России вырос

    Зеленский обвинил Россию в трудностях со вступлением Украины в НАТО

    Европейский клуб показал форму в цветах флага России и подвергся критике фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости