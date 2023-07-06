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06:00, 6 июля 2023Спорт

Президент ПСЖ оценил возможность отпустить Мбаппе в «Реал» бесплатно

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи заявил, что отпустить Мбаппе в «Реал» бесплатно невозможно

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент «Пари Сен-Жермен»(ПСЖ) Нассер Аль-Хелаифи оценил возможность отпустить нападающего Килиана Мбаппе в «Реал» бесплатно. Его слова приводит RMC Sport.

Функционер заявил, что совершить трансфер на таких условиях невозможно. «Он сам говорил, что никогда не уйдет бесплатно, если он передумает сегодня, то это не моя вина. Мы не хотим отпускать бесплатно лучшего игрока в мире, это очевидно», — добавил Аль-Хелаифи.

25 июня стало известно, что ПСЖ запрашивает за форварда 250+50 миллионов евро, в то время как «Реал» готов заплатить за него максимум 200+20 миллионов. В то же время Marca сообщила, что футболист рассчитывает получить в испанской команде зарплату размером 240 миллионов евро за сезон.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон. «Реал» пытался приобрести игрока весной 2022 года, но тогда трансфер сорвался.

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    Андрей Стрельцов
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