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18:01, 6 июля 2023Мир

Стало известно о возможной встрече Байдена и Эрдогана на саммите НАТО

Reuters: Байден и Эрдоган могут встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе

Фото: Made Nagi / Reuters

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. О такой возможности стало известно Reuters от источников.

По словам одного собеседника агентства, на саммите возможна короткая встреча двух лидеров и сейчас она прорабатывается.

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции заявки Финляндии и Швеции о членстве в альянс. «Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом», — охарактеризовал состоявшийся разговор Столтенберг.

Ранее Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Американский лидер отметил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы «как союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами».

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    Алина Гончарова
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