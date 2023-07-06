Стало известно о возможной встрече Байдена и Эрдогана на саммите НАТО

Reuters: Байден и Эрдоган могут встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. О такой возможности стало известно Reuters от источников.

По словам одного собеседника агентства, на саммите возможна короткая встреча двух лидеров и сейчас она прорабатывается.

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Турции заявки Финляндии и Швеции о членстве в альянс. «Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом», — охарактеризовал состоявшийся разговор Столтенберг.

Ранее Байден поздравил Эрдогана с победой на выборах. Американский лидер отметил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы «как союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами».