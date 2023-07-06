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13:52, 6 июля 2023Бывший СССР

В МИД России выразили озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе

Захарова: Россия озабочена нарушениями прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Россия озабочена участившимися случаями нарушений прекращения огня в Нагорном Карабахе и. Озабоченность ситуацией в регионе выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Кроме того, отметила она, Москву волнует охраняющаяся блокада Лачинского коридора. По информации Захаровой, в Карабахе ухудшается гуманитарная ситуация. В частности, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, из-за прекращения снабжения население региона может остаться без продуктов, товаров первой необходимости и лекарств.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал скорую встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Она пройдет в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

Накануне, 5 июля, сообщалось, что премьер Армении обсудил обстановку в Нагорном Карабахе с президентом России Владимиром Путиным.

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    Варвара Кошечкина
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