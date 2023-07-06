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19:24, 6 июля 2023Россия

Появились кадры со следами многократного срабатывания ПВО над Белгородом

Очевидцы опубликовали кадры со следами многократного срабатывания ПВО над Белгородом

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Очевидцы показали кадры со следами многократного срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде. Снимок опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На фотографии видно, что в небе над городом после срабатывания ПВО остались несколько следов, располагающихся рядом друг с другом.

«Работа ПВО продолжается!», — подписал снимок автор.

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6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в небе над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Он добавил, что есть повреждения крыши в одном частном домовладении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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