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17:51, 6 июля 2023Спорт

Рублев вышел в третий круг Уимблдона

Россиянин Рублев обыграл соотечественника Карацева и вышел в третий круг Уимблдона

Фото: Toby Melville / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга он обыграл соотечественника Аслана Карацева. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

В мужском одиночном разряде на турнире продолжают выступление еще двое россиян. Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге встретится с французом Адрианом Маннарино 6 июля, их матч начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день Роман Сафиуллин поборется за выход в третий круг с французом Корентеном Муте.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

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    Дарья Коршунова
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