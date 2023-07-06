Россиянин Рублев обыграл соотечественника Карацева и вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче второго круга он обыграл соотечественника Аслана Карацева. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 2 часа 52 минуты.

В мужском одиночном разряде на турнире продолжают выступление еще двое россиян. Третья ракетка мира Даниил Медведев во втором круге встретится с французом Адрианом Маннарино 6 июля, их матч начнется в 19:30 по московскому времени. В тот же день Роман Сафиуллин поборется за выход в третий круг с французом Корентеном Муте.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.