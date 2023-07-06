В РЖД предупредили о возможных сбоях в работе онлайн-сервисов компании

РЖД: возможны сбои в работе сайта и мобильного приложения из-за кибератак

В РЖД предупредили пользователей о возможных сбоях в работе сайта и мобильного приложения из-за продолжающихся кибератак. Об этом сообщается на странице компании в Telegram.

«Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру», — уточнили представители компании особенности работы онлайн-сервисов.

При этом в РЖД отметили, что кассы на станциях и вокзалах работают в обычном режиме. «IT-специалисты делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность наших платформ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в компании функционирует комплексная эшелонированная система кибер-защиты, включающая в себя функциональные IT-технологии российского рынка.

В среду, 5 июля, стало известно о хакерской атаке на сайт и приложение РЖД. По словам представителей компании, железнодорожные кассы работали в штатном режиме. Позднее компании удалось восстановить работу онлайн-сервисов.