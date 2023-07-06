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02:02, 6 июля 2023Бывший СССР

В 13 регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и еще 12 регионах Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Также сирены раздаются в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях. Также воздушная тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Также сигналы звучали в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Кроме того, сообщалось, что два взрыва прогремели в пригороде Харькова.

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    Марина Совина
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