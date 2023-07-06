Заведующую российским детсадом задержали после обнаружения погибшего ребенка

В Екатеринбурге задержали заведующую детсадом после обнаружения погибшим 6-летнего Далера

В Екатеринбурге задержали исполняющую обязанности заведующей детского сада, куда ходил погибший шестилетний Далер Бобиев, а также специалиста опеки и попечительства Управления социальной политики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Заведующую обвиняют в преступлении по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия») УК РФ, а специалиста опеки — по части 2 статьи 293 («халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ. По версии следствия, фигуранты видели на теле ребенка телесные повреждения, но не сообщили об этом в полицию.