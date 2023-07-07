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16:33, 7 июля 2023Среда обитания

Названа альтернатива ипотеке для малоимущих россиян

Россиянам предложили решить жилищный вопрос с помощью доходных домов от местных властей

Фото: Агентство «Москва»

Проблему доступности жилья для малоимущих россиян предложили решить с помощью создания системы доходных домов от местных властей. Подобное решение жилищного вопроса для этой категории граждан назвала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению эксперта, решение жилищного вопроса для нуждающихся необходимо доверить местным властям и сделать арендодателями в доходных домах именно их вместо частных домовладельцев. Мильчакова убеждена, что организация таких доходных домов станет хорошей альтернативой ипотеке. Она предупредила, что программа жилищного кредита с большой вероятностью будет прекращена в июле 2024 года. После этого, кроме коммерческой ипотеки под высокий процент, россияне, не имеющие возможности купить квартиру или дом на собственные средства и не подпадающие под критерии предоставления госсубсидий на жилищный кредит, смогут воспользоваться лишь лизингом жилья на длительный срок с правом выкупа.

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Специалист отметила, что долгосрочная аренда обходится дороже ипотеки, так как ставки по ней выше, при этом на данный момент о существовании такой услуги, как лизинг недвижимости, знает не такой большой процент россиян. Несколько повысить востребованность долгосрочного съема жилья, считает Мильчакова, помогло бы принятие федерального закона, уравнивающего ставки аренды по нему к ключевой ставке Центробанка РФ по аналогии с ипотечными ставками. «При этом существенной конкуренции коммерческой ипотеке и тем более государственным программам жилищного кредитования этот продукт не составит», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что Центробанк рассматривает развитие лизинга жилья в качестве возможной альтернативы ипотеке. По словам представителей регулятора, лизинг подходит заемщикам, не имеющим возможности воспользоваться ипотекой от банков, лицам без кредитной истории, прошедшим через банкротство, а также тем, кто не нашел средств на первоначальный взнос.

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    Полина Кислицына
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