Российские войска отразили десять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки отразили десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.

В ходе попыток атак ВСУ потеряли более 420 бойцов, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Помимо того, в зоне проведения специальной военной операции были сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.