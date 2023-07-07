Российские войска отразили десять атак ВСУ на одном из направлений
Российские войска за сутки отразили десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.
В ходе попыток атак ВСУ потеряли более 420 бойцов, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше.
Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Помимо того, в зоне проведения специальной военной операции были сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.