Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 7 июля 2023Россия

Российские войска отразили десять атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки отразили десять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боестолкновения проходили в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики.

В ходе попыток атак ВСУ потеряли более 420 бойцов, три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, гаубицу Д-20, а также самоходную артиллерийскую установку Krab, произведенную в Польше.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Помимо того, в зоне проведения специальной военной операции были сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

    Венгрия выступила за вступление Швеции в НАТО при одном условии

    В России начали производить отечественные антиблокировочные системы для Lada

    В МОК оценили позицию Движения неприсоединения по допуску россиян к Играм-2024

    Швейцария задумала дать согласие на продажу танков Leopard 2 Германии

    В Кремле отреагировали на желание артистов награждать военных за подбитые танки

    Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

    ФСБ задержала руководителя управления транспорта Пермского края за взятку

    Александр Васильев перечислил россиянам необходимые для отпуска вещи

    Вуайерист с камерой попал на видео в московском метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости