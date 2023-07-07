Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин летом

YouDo и МТС Банк: мужчины летом чаще пользуются услугами спа-салонов и барбершопов

Аналитики сервиса YouDo.com и МТС Банка перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин летом. Результаты соответствующего исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

Эксперты выяснили, что в июне текущего года выросло количество транзакций, совершенных представителями мужского пола на уходовые процедуры. Клиенты на 38 процентов чаще, чем в аналогичный период прошлого года, платили в барбершопах. При этом средний чек на обслуживание вырос на 17 процентов и составил 1200 рублей.

Помимо этого, россияне на 25 процентов чаще пользовались услугами спа-салонов и на 27 — магазинов косметики, в среднем отдавая за покупки до 2460 и 1450 рублей соответственно.

Отмечается, что большим интересом среди мужчин также пользуются ногтевой сервис, к которому стали обращаться на 36 процентов чаще, эпиляция (27), массаж (24), а также тату и пирсинг (17). Кроме того, в список востребованных специалистов вошли парикмахеры (рост спроса на 38 процентов), персональные тренеры (34), стилисты и имиджмейкеры (31), косметологи (29).

Также стало известно, что у пользователей упомянутого банка на 10 процентов увеличились покупки велосипедов и аксессуаров.

В марте аналитики сервиса YouDo.com перечислили самые популярные бьюти-процедуры у мужчин весной. Эксперты выяснили, что чаще всего клиенты делали маникюр, эпиляцию и массаж. Кроме того, в список востребованных специалистов у россиян мужского пола вошли парикмахеры, косметологи, персональные тренеры и бровисты.