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14:08, 7 июля 2023Россия

Названа возможная причина взрыва на предприятии в Самарской области

Причиной взрыва на заводе под Самарой могло стать нарушение техники безопасности

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Причиной взрыва на заводе под Самарой могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, к взрыву привело несоблюдение требований безопасности при выполнении демонтажа трубопровода, сказал собеседник агентства.

7 июля произошел взрыв на расположенном в Самарской области заводе «Промсинтез», производящем, в частности, взрывчатые вещества. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе. Известно о двоих пострадавших, с которыми работают медики. Еще шестерых человек спасти не удалось.

Ранее в Госдуме отреагировали на ЧП на предприятии в Самарской области. Депутат Александр Хинштейн заверил, что виновные в случившемся ответят по всей строгости закона.

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    Алан Босиков
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