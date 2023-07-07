Юрист оценил перспективу иска Маска против Цукерберга из-за обвинений в плагиате

Юрист Татаринов назвал перспективным иск Маска против Цукерберга по обвинению в плагиате

Юрист, блогер в сфере права Владислав Татаринов прокомментировал перспективу иска о плагиате, инициированного владельцем Twitter Илоном Маском против главы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга, ранее запустившего приложение Threads, по дизайну и функционалу напоминающее Twitter. В беседе с «Лентой.ру» специалист оценил шансы Маска в суде как высокие.

«Оформление любых социальных сетей (интерфейс, дизайн и прочее) является объектом интеллектуальной собственности, так как это результат работы дизайнеров. Компания оплачивает услуги всех тех, кто занимается разработкой дизайна, и с юридической точкой зрения все они являются авторами произведения», — рассказал Татаринов.

Если это было скопировано, пусть и частично, в вопросе дизайна или в чем-то другом, то это можно считать плагиатом или копированием чужой идеи. С точки зрения российского законодательства это нарушение авторского права, а американский закон похож в этом плане Владислав Татаринов юрист, блогер в сфере права

Более того, он подчеркнул, что суд может применить санкции в отношении компании, признанной виновной в нарушении законодательства об авторском праве.

Если появилась соцсеть, похожая на Twitter, то есть высокая судебная перспектива, что будет компенсация либо решение о закрытии этой дублирующей социальной сети Владислав Татаринов юрист, блогер в сфере права

О том, что Meta запустила приложение Threads, сообщалось 6 июля. За сутки оно стало самым популярным приложением в магазине приложений App Store в России. Многие из них отметили, что сервис очень похож на Twitter. Об этом пошутил и сам создатель приложения глава корпорации Meta Марк Цукерберг. В первом за 11 лет посте в Twitter он опубликовал картинку, на которой два одинаковых Человека-паука указывают друг на друга.

В четверг Маск подтвердил, что компания подаст иск против запрещенной в России Meta. «Конкуренция — это хорошо, жульничество — нет», — написал он в Twitter в ответ на сообщение о том, что компания намерена подать в суд на компанию-конкурента.