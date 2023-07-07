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10:10, 7 июля 2023Силовые структуры

Взорвавший железную дорогу в Крыму рассказал на видео о подготовке диверсии

ФСБ показала на видео задержанного за подрыв железной дороги в Крыму диверсанта

ФСБ показала на видео 25-летнего жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму по заданию украинских спецслужб. Ролик в пятницу, 7 июля, публикует РИА Новости.

Молодой человек рассказал подробно о том, как именно он готовил диверсию на железной дороге. По его словам, он начал подготовку в конце декабря 2022 года, а первую попытку устроить диверсию предпринял в январе 2023 года, но в тот раз она завершилась осечкой. Он подробно рассказал, как собрал бомбу в лесополосе и присоединил ее с помощью магнитов к рельсе.

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого 7 июля. По данным спецслужб, молодой человек был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины в феврале 2022 году. Тогда он выехал на территорию Одессы, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и отправился в Крым.

Диверсия была осуществлена 18 мая в Симферопольском районе Крыма. В результате взрыва на железной дороге с рельсов сошли 11 вагонов, пять из них перевернулись, еще один разорвало.

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    Владимир Седов
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