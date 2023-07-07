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16:49, 7 июля 2023Россия

Стало известно о новых случаях заражения менингитом в Екатеринбурге

Shot: в Екатеринбурге еще два сотрудника Ozon заразились менингитом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге зарегистрированы новые случаи заражения менингококковой инфекцией среди сотрудников Ozon. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, заболели еще два человека. Сейчас они госпитализированы в ГКБ № 40. Таким образом, всего в городе заразилось десять человек.

О вспышке менингита среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге стало известно 5 июля.

Минздрав Свердловской области сообщает всего о восьми случаях заражения. Двоих пациентов спасти не удалось, состояние всех остальных 7 июля оценивалось как удовлетворительное.

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    Евгения Куликова
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