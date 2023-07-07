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09:54, 7 июля 2023Россия

Стало известно о состоянии заразившихся менингитом в Екатеринбурге

Состояние всех заразившихся менингитом жителей Екатеринбурга удовлетворительное
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Состояние всех заразившихся менингококковой инфекцией жителей Екатеринбурга удовлетворительное. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в Telegram-канале.

Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40, уточнили в ведомстве.

Вспышка менингита произошла среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге.

По данным на 6 июля зарегистрировано восемь случаев заболевания. Ранее стало известно, что двоих зараженных спасти не удалось.

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    Евгения Куликова
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