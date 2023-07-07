Стало известно о состоянии заразившихся менингитом в Екатеринбурге

Состояние всех заразившихся менингитом жителей Екатеринбурга удовлетворительное

Состояние всех заразившихся менингококковой инфекцией жителей Екатеринбурга удовлетворительное. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в Telegram-канале.

Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40, уточнили в ведомстве.

Вспышка менингита произошла среди сотрудников распределительного центра маркетплейса Ozon в Екатеринбурге.

По данным на 6 июля зарегистрировано восемь случаев заболевания. Ранее стало известно, что двоих зараженных спасти не удалось.