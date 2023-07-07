Исходный код Far Cry выложили в сеть

PC Gamer: неизвестные опубликовали исходный код вышедшей в 2004 году игры Far Cry

В сети обнаружили исходный код популярной видеоигры Far Cry. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Журналисты обратили внимание, что неизвестные опубликовали архив с игрой на сайте популярного интернет-архива Archive.org. По словам специалистов, в выложенном в сеть архиве находится исчерпывающая информация об игре, но без игровых ресурсов.

На момент написания заметки никто из хакеров или сетевых энтузиастов не взял на себя ответственность за слив архива. Участники фанатского Discord-сообщества Far Cry предположили, что исходный код мог опубликовать бывший сотрудник студии Crytek, которая занималась разработкой шутера. Оригинальная Far Cry вышла в 2004 году.

По словам авторов материала, исходный код игры позволит энтузиастам внести изменения в движок, оптимизировать тайтл под новые платформы или создать фанатские моды. Специалисты также отметили, что будет интересно посмотреть, как на слив исходного кода Far Cry отреагирует издатель тайтла Ubisoft.

В начале июня выложившие в открытый доступ раннюю версию S.T.A.L.K.E.R. 2 авторы сообщества «Вестник "Того Самого Сталкера"» заявили, что смогли запустить тайтл. Геймеры выяснили, что в игре от украинской студии есть русский язык и частичная русская озвучка.