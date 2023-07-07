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13:27, 7 июля 2023Спорт

В «Херенвене» отреагировали на критику из-за формы в цветах российского флага

В «Херенвене» заявили, что их раздражает критика из-за новой формы в цветах флага России

Фото: @scHeerenveen

В нидерландском футбольном клубе «Херенвен» отреагировали на критику из-за формы в цветах российского флага. Заявление команды приводит AD.

«Есть люди, которые проводят ассоциации с ситуацией в мире, которой все хотели бы противостоять. Мы считаем очень раздражающим и неприятным, что они так это воспринимают», — заявил коммерческий директор клуба Мартин Купман. Он подчеркнул, что бело-сине-красный триколор на рукавах формы — это цвета флага нидерландской провинции Фрисландия.

7 июля стало известно, что «Херенвен» представил форму на новый сезон и подвергся критике фанатов в Twitter. Болельщики заметили, что рисунок на рукаве похож на российский флаг. Некоторые пользователи написали, что не будут покупать футболки, если дизайн не изменится.

В сезоне-2022/2023 клуб из одноименного города занял восьмое место в Эредивизии — высшей футбольной лиге в Нидерландах.

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    Андрей Стрельцов
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