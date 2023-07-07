Артемий Лебедев рассказал о необычной особенности одной африканской страны
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал необычную особенность одной известной африканской страны — Эфиопии. Подробности он раскрыл в видеообзоре новостей, опубликованном в пятницу, 7 июля, на Rutube.
«Что самое интересное про Эфиопию? (...) У них национальное блюдо — это кофе с соленым попкорном, его везде готовят по всей стране. Каким-то загадочным образом это стало у них национальным блюдом», — рассказал Лебедев.
Ранее дизайнер раскритиковал россиян за лень и отсутствие предприимчивости. По его мнению, в России есть финансовые и карьерные перспективы развития, но не хватает мотивированных специалистов.
Перед этим Лебедев опроверг распространенное заблуждение, связанное с США. Он заявил, что вопреки распространенному мнению американцам часто нужно предъявлять документы, удостоверяющие личность.