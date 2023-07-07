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14:35, 7 июля 2023Спорт

В МОК оценили позицию Движения неприсоединения по допуску россиян к Играм-2024

В МОК поблагодарили Движение неприсоединения за поддержку допуска россиян к Играм-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Международном олимпийском комитете (МОК) оценили позицию Движения неприсоединения по допуску россиян к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

«МОК тепло приветствует поддержку со стороны 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединяющей миссии Олимпийских игр», — заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее Движение неприсоединения приняло декларацию, в которой поддержало участие в Олимпиаде спортсменов из всех Национальных олимпийских комитетов, в том числе сборных России и Белоруссии. В заявлении сказано, что этот шаг станет «символом единства человечества во всем его богатом разнообразии».

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

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    Андрей Стрельцов
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